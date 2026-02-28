"Тревожните събития в Близкия изток изискват от българската държава да постави като основен приоритет сигурността на своите граждани, в координирана работа с ЕС за дипломатически изход от кризата", написа Николай Денков във Facebook.

Премиерът Андрей Гюров свика Съвет по сигурността

"Иранският режим е отговорен за смъртта на хиляди хора, които се борят за своите граждански и човешки права. Неговите програми за балистични ракети и ядрени способности, както и подкрепата му за терористични организации, включително и в други държави, са сериозна заплаха за международната сигурност - и трябва да бъдат прекратени. Затова ЕС наложи строги икономически санкции на Иран", пише Денков.

"В настоящата ескалация защитата на цивилните граждани и спазването на международното хуманитарно право трябва да останат водещ приоритет. Необходими са сдържаност и дипломатически решения, включително за мирен преход към управление в Иран, избрано от неговите граждани в честни избори", завършва той.

