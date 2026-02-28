Служебното правителство започна ударно да сменя ръководителите на основните държавни структури по места и на централно ниво. Тази седмица бяха заменени всички 28 областни управители, а от вчера бяха сменени и първите ръководители на областни дирекции на МВР. Тяхната партийна ангажираност до момента може ли да изиграе лоша шега на ПП-ДБ, които трябва отново да обясняват, че това правителство не е тяхно? Темата коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” политологът Петър Чолаков.

Служебният кабинет смени всички областни управители

Той подчерта, че правителството е със смесен състав. Според него опасностите са свързани с конкретни казуси. „Има други теми. Едната е „Петрохан”. Притеснението е да няма замитане на следи”, каза Чолаков. Той обаче не вярва да се стигне до опити за потулване на улики по случая.

Според него служебният вътрешен министър не е оказвал натиск в МВР по случая „Петрохан”. „По-скоро министър Дечев иска да има по-професионален подход. Обективно можем да кажем, че начина, по който беше комуникирана тази трагедия, беше нескопосан”, смята Чолаков.

Три областни дирекции на МВР - с нови ръководители

По отношение на смяната на директори на областни дирекции на МВР, той каза: „Ако идеята е, че понеже се сменят полицейските шефове, те ще отидат по местата и ще започнат да ръчкат, грубо казано, хората там да гласуват за ПП-ДБ , това е смехотворно. Това са някакви елементарни внушения”.

Целия разговор гледайте във видеото.