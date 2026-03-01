Преди обяд в първия ден на март и началото на метеорологичната пролет в ниските части на страната ще има условия за ниска облачност с понижена видимост. Денят обаче ще бъде слънчев, а максималните температури ще се движат между 10 и 15 градуса.

Първата седмица на март ще бъде преобладаващо слънчева – сутрините ще са с условия за мъгли, а следобедите с динамична облачност и чести слънчеви интервали. Температурите сутрин ще са около нулата, а в следобедните часове – между 10 и 15 градуса.

Слънчев Тодоровден и пролетни температури в цялата страна

В четвъртък ще превали дъжд в Югозападна България, а в петък – в източните райони. Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка с дъжд и сняг около 10 март. Температурите ще се понижават, като в навечерието на Деня на жената дневните стойности ще бъдат от 5 до 10 градуса.