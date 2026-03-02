Този кабинет действа в разрез не само със законите на комуникацията, но и в разрез с общата логика. Когато има проблем - се опитваш да разпределиш тежестта му. Има наследени неща, каквито са Съветът за мир, към който имаме ангажименти. Започваме да ставаме по някакъв начин по-свързани с цялата тази операция в Близкия изток. В този момент да затвориш всички решения в Министерския съвет, за да не се политизира, и да извадиш всички останали като „невинни“, е акт на изключителна глупост. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS комуникационният експерт Диана Дамянова, която коментира свикания Съвет по сигурността през уикенда в Министерския съвет на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток. Припомняме, че се появиха критики, че на тази среща не бяха поканени парламентарно представените партии, нито председателят на Народното събрание.

Политологът доц. Милен Любенов обясни, че правителството - било то служебно или редовно, отговаря за вътрешната и външната политика на страната. "Съветът по сигурността към Министерския съвет има консултативна роля, както виждаме от неговия състав. Там присъстват всички ръководители на специалните служби. Според мен трябваше да бъде поканен председателят на Народното събрание. В среда на поляризирана и тежка предизборна кампания всяка ситуация ще се използва от политическите партии", категоричен е той.

На въпрос беше ли грешка това, че МС не е поканил парламентарно представените партии на Съвета по сигурността Любенов подчерта, че "от това едва ли щеше да произтече нещо кой знае какво". "Сега просто им се налага да обясняват защо не са ги поканили. Заседанията са при закрити врата. Каквото и да се говори вътре, няма да произведе публичен скандал, освен ако някой не реши да го провокира, както сме виждали преди години на заседания на Консултативния съвет по национална сигурност", обясни той.

Политологът подчерта, че е необходима максимална откритост. "В среда на високо напрежение и предизборна кампания правителството трябва да положи усилия за разведряване на политическия климат, а не за създаване на допълнително напрежение", твърди доц. Любенов.

Според комуникационния експерт има конфликт в идентичността и поведението на правителството. "То се държи като кабинет, избран от 165 депутати, а всъщност е назначено. Има огромна разлика между това да имаш политическа подкрепа след избори и да бъдеш назначен. Назначените хора в условия на криза започват да губят устойчивост. Светът е в криза. Мисля, че войната ще продължи дълго. Започва да се говори за бежанска вълна. Четири седмици война и ще видим какво ще стане по границите на България. Това може да стане много неприятно за Европа и за нас като външна граница", напомни Дамянова.

По думите ѝ служебните правителства са пълноценни, но не са политически - не са избрани от народа и не могат да се държат като кабинет с парламентарно мнозинство.

