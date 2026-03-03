На 3 март в Димитровград разгръщат най-дългото послание в България. То е рекордните 148 метра, съответстващи на годините от Освобождението.

В изработването на посланието „Горди българи“ се включиха всички училища от общината. 148-метровото платно е съставено от 74 части с размери два на един метър и всяко от тях изразява различни патриотични сцени от историята на България.

Инициатор на проявата е ОУ „Пенчо Славейков“, което реализира проект по програмата „Димитровград на младите“, финансиран и подпомогнат за реализацията си от Общината. Проектът, който носи името „Горди българи“, има за цел да насърчи младите хора да изразят чрез творчество онова, което ги кара да се чувстват горди, че са българи.

Посланията са изразени чрез стихове, откъси от песни, символи, рисунки, образи и други творчески елементи, реализирани върху платното с материали, използвани в учебния процес по изобразително изкуство.

„Горди българи“ е доказателство, че когато училищата, учениците и общността действат заедно, се създава силно, обединяващо и вдъхновяващо послание, посветено на българската история и национална идентичност, допълват от кметството.

В разгръщането на внушителното послание участват близо 200 ученици и учители, които ще разтворят огромното платно пред централния площад „България“ по бул. „Г. С. Раковски“ в 10:30 часа.

Програма за отбелязване на Националния празник на Република България – 3 март 2026 г.

10:00 часа – Церемония по издигане на националното знаме на Република България – площад „България”:

· Издигане на националното знаме;

· Изпълнение на Забавно – духов оркестър – Димитровград;

· Слово на кмета на Община Димитровград;

· Поздравления на официални лица по повод Националния празник на България.

10:15 часа – Шествие по бул. „България“ до паметната плоча на освободителите в Парка на свободата;

10:20 часа – Поклонение и полагане на венци и цветя пред паметната плоча на освободителите в Парка на свободата:

· Изпълнение на Забавно – духов оркестър – Димитровград;

· Полагане на венци и цветя.

10:30 часа – Тържествено представяне на най-дългото послание в България – „Горди българи“, разположено върху 148-метрово платно, по повод 148 години от Освобождението, изработено от всички училища в общината – бул. „Г.С.Раковски“ в участъка от пешеходната пътека на бул. „Г.С.Раковски“ №15 посока сграда на Местни данъци и такси (отдел „Приходи“), бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад.

11:00 часа – Празничен концерт по повод 148 години от Освобождението на България Националния празник на Република България – сцената на площад „България”.

Редактор: Станимира Шикова