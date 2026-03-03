В понеделник стана ясно, че при първа възможност страната ни е готова да изпрати самолети, за да евакуира българите, които се намират в засегнатите райони в Близкия изток.

По последни данни в района има над хиляда наши сънародници, отишли на екскурзия, а над 10 хиляди са тези, които живеят там. От Министерството на транспорта и съобщенията посочиха, че в готовност са два Airbus-а с капацитет по 327 места, един с 220 места и до пет самолета Airbus със 180 места всеки.

Правителственият самолет също е приведен в готовност за участие в евакуационни операции. Службите ни събират данни за обстановката на въздушното пространство над държавите в Близкия изток, като при благоприятни условия самолетите могат да бъдат изпратени в кратки срокове.

