На националния празник времето ще остане с привкус на пролет. Призори в някои ниски райони видимостта ще е понижена. Облачността в ранните часове ще е променлива, с тенденция да се разкъсва след това. Дневните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи - по долината на река Струма.

В сряда ще е слънчева. Кратки, локални валежи от дъжд ще има в четвъртък следобед в Югозападна, а в петък - в Източна България. В по-високия планински пояс ще превали сняг. През почивните дни ще е преобладаващо слънчево.

Температурите до петък ще останат пролетни - сутрин - около и малко над нулата, следобед - между 10 и 15 градуса. През уикенда ще захладнее и стойностите ще са с 2-3 пункта по-ниски.