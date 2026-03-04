От днес до петък временно се променя организацията на движението по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Причината - обрушване на скатове и поставяне на мрежа за обезопасяването им.

Дейностите ще се извършват в отсечката между 52-ри и 54-ти километър поетапно в двете платна, като се ограничава навлизането в аварийната лента.

Обходният път на Кресна ще разполага с три големи моста и два тунела

Временната организация на движението ще важи в часовете между 8:00 и 17:00. От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание.

Редактор: Ивета Костадинова