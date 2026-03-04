-
Как най-често пътува българинът и колко харчи за транспорт
-
Заради високите сметки за ток: Все още се очакват резултатите от проверките на КЗП
-
Спортни новини (03.03.2026 - късна)
-
Психолог: Перфекционизмът е болестта на съвременните успяващи хора
-
Загадките в биографиите на Христо Ботев и Васил Левски
-
Историк: Разделя ни съвременната интерпретация, а не самата история
От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание
От днес до петък временно се променя организацията на движението по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Причината - обрушване на скатове и поставяне на мрежа за обезопасяването им.
Дейностите ще се извършват в отсечката между 52-ри и 54-ти километър поетапно в двете платна, като се ограничава навлизането в аварийната лента.
Обходният път на Кресна ще разполага с три големи моста и два тунела
Временната организация на движението ще важи в часовете между 8:00 и 17:00. От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни