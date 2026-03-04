Парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) настоя за оставката на министъра на земеделието Иван Христанов. Представители на формацията отидоха в Министерството на земеделието и храните, за да проведат “изслушване” с него, след като такова не се състоя в пленарната зала. Министърът не е бил в кабинета си.

От формацията на Слави Трифонов поискаха изслушване на министъра заради кадровите му назначения с твърденията, че в екипа му има компрометирани лица. Депутатът Станислав Балабанов посочи като такъв Ангел Мавровски от кабинета на министъра, който по данни на ИТН е заличен от регистъра като ветеринарен лекар. Балабанов спомена и асистентка на министъра, която по думите му е била задържана с амфетамини през ноември 2025 г.

Станислав Балабанов: „Петрохан” е голямата бомба, ПП-ДБ хвърлят „димки” с регулаторите

„С цялата си парламентарна група отиваме в Министерството на земеделието, за да се опитаме да изслушаме Христанов, което не се случи в пленарната зала. Използвам момента за пореден път да призова президента Йотова да му поиска оставката“, заяви Балабанов пред медии, цитиран от БТА.

По информация на ИТН в Министерството на земеделието е създаден „минищаб“ на партия „Единение“, която наскоро се е регистрирала за участие в изборите. "Председател на формацията е Иван Христанов, а регистрацията е извършена от неговия брат", твърди Балабанов.

Малко по-късно дойде позиция от Министерството на земеделието и храните. В нея се казва, че министърът не се е отишъл на парламентарен контрол, тъй като е имал предварително поети ангажименти.

Публикуваме я цялата:

„ Във връзка с публично разпространени материали и действия на народни представители, извършени в сградата на Министерство на земеделието и храните на 04.03.2026 г., считаме за необходимо да изложим следната позиция:

Министерството изразява уважение към правомощията на Народното събрание и към конституционно установения парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната власт. Министърът и администрацията на министерството последователно съдействат за предоставяне на информация и участие в процедурите по парламентарен контрол съгласно Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В конкретния случай министърът не е могъл да се яви на парламентарен контрол поради предварително поети служебни ангажименти. За това обстоятелство е предоставена съответната информация по установения ред, като неявяването му на заседанието не е в разрез с изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Министерството счита, че упражняването на парламентарния контрол следва да се осъществява в рамките на предвидените институционални процедури, от самите народни представители, които гарантират както прозрачност и отчетност на изпълнителната власт, така и нормалното функциониране на държавната администрация.

В тази връзка изразяваме загриженост от предприетите действия в административната сграда на министерството, при които са посещавани работни помещения на служители и са изисквани документи извън установения ред, като същевременно са били извършвани публични излъчвания в социални мрежи в реално време. Подобни действия създават напрежение в работната среда, затрудняват изпълнението на служебните задължения на държавните служители и уронват престижа на институцията.

Следва да се има предвид, че съгласно принципа на разделение на властите, закрепен в чл. 8 от Конституцията на Република България, законодателната, изпълнителната и съдебната власт осъществяват своите правомощия самостоятелно и при взаимно зачитане на институционалните им функции. Парламентарният контрол върху дейността на изпълнителната власт се реализира чрез процедурите и формите, предвидени в Конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Действия, които излизат извън тези установени институционални механизми и се осъществяват пряко в рамките на администрацията на орган на изпълнителната власт, създават риск от фактическо вмешателство в дейността на изпълнителната власт и от нарушаване на баланса между властите.

Министерството остава ангажирано с принципите на институционалния диалог, взаимното уважение между властите и нормалното функциониране на държавната администрация”, се казва в позицията".

Земеделският министър: Работим по конкретни казуси, по които има съмнения за корупция

В позиция, публикувана във Facebook, Иван Христанов коментира, че „лица са нахлули“ в министерството и заяви, че няма да се поддаде на натиск да освободи екипа си.

„Причината е много проста - имам много силен екип и за тези лица е критично важно аз да остана без него. Никога няма да се получи да си прогоня екипа“, посочва той.

По повод разпространена негова снимка с асистентка и Ивайло Мирчев, министърът заявява, че тя е фалшива и вече е била разобличена от фактчек. Според него атаките се превръщат в нападение срещу гражданските организации, които по думите му са жизненоважни за изграждането на обществото.