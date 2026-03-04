Преди седмица Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Кадровиците прецениха, че компетентният орган за това е Прокурорската колегия.

„Янкулов беше поел един ангажимент към служебния министър-председател и го изпълни. Той сезира Пленума на ВСС, макар че много добре знаеше как ще му отговори”, коментира в предаването „Пресечна точка” преподавателят по конституционно право и бивш конституционен съдия Пламен Киров.

Той обясни, че спорът може да бъде решен или от Прокурорската колегия, или от нов състав на Висшия съдебен съвет, който обаче депутатите не са излъчили.

„Най-вероятно след изборите Прокурорската колегия може да смени Борислав Сарафов. Обстановката не е приятна за никого. Непрекъснато под натиск. Щурмуване на Съдебна палата в нормалните държави приключва много бързо – всички са натръшкани на земята с белезници”, коментира проф. Киров.

Той коментира и въпроса с изборите. По думите му смяната на директорите на областните директори на МВР и на областните управители няма общо с организирането на вота. „Може да чуете, че служебното правителство има основна задача да организира провеждането на честни и демократични избори. Това беше текстът на Алинея 7 от последните изменения в Конституцията от 2023 година. Този текст КС го обяви за противоконституционен. Изборите се организират и провеждат от Централната избирателна комисия и всички избирателни комисии. МВР има само функцията да охранява местата за гласуване, да охранява изборните книжа, да охранява комисиите и да поддържа реда”, коментира проф. Киров.

