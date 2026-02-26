Докато пленумът на Висшия съдебен съвет заседава, за да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор, пред сградата на ВСС започна протест с искане за оставката на Борислав Сарафов. Той беше организиран от инициативата „Правосъдие за всеки”. На място имаше и представители на движение БОЕЦ.

Протестиращите призоваха кадровиците „да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов”. Около 9.00 ч. те блокираха движението пред сградата на ВСС. След това се отправиха към Съдебната палата и влязоха вътре. С викове "Сарафов вън" те се събраха пред кабинета на Борислав Сарафов, където се стигна и до сблъсъци с полицията. Някои от демонстрантите чукаха по вратата и викаха "Граждански арест".

Нов протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата

Малко след това протестиращите започнаха да дърпат един по един полицаите от кордона, който униформените образуваха около кабинета на и.ф. главен прокурор. Последва и "атака" с яйца. Преди да си тръгнат, изразиха намерение за безсрочен протест пред кабинета, както и "акция по издирване на Сарафов".

Това е вторият подобен протест за последното денонощие. Първият се проведе в сряда вечерта пред Съдебната палата и приключи с шествие пред ВСС.

От „Правосъдие за всеки” посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”. Сдружението подкрепи действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли, позовавайки се на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.

Лидерът на ГД „БОЕЦ“ Георги Георгиев заяви, че протестиращите са били изненадани от засиленото полицейско присъствие пред сградата. По думите му те са заварили барикади и полицейски кордон пред кабинета на главния прокурор, което той определи като прекомерна и притеснителна мярка спрямо граждани, събрали се на мирен протест.

Георгиев подчерта, че според него действията на демонстрантите са били логични и последователни. Той обясни, че първоначално са дали петминутен срок, в който някой от ръководството на прокуратурата – включително заместник или представител на администрацията – да излезе и да чуе исканията им. След като това не се е случило, част от протестиращите са направили опит да влязат в сградата, за да изразят позицията си, позовавайки се на правото си на граждански протест.

Той обяви, че организацията планира нови действия, сред които национална инициатива за блокада на Съдебната палата и граждански натиск, докато въпросът с ръководството на прокуратурата не бъде решен.

А протестиращите изразиха твърдото си убеждение, че Борислав Сарафов трябва да подаде оставка.

"Искането ни е да се махне най-после този главен прокурор. Това беззаконие е потресаващо и съжалявам, че младите хора, които дадоха надеждана такива като нас, че нещо ще се промени, не са тук сега. Имам голяма надежда, но не знам наистина дали нещо ще се случи", посочи Марияна Златарева.

Добромир пък изрази мнение, че исканията са за нов ВСС, но не нов Сарафов. "Искаме нов главен прокурор, не да е следващият Сарафов и Гешев. Ако новият главен прокурор е съдия Цариградска, знаете ли какво ще стане в България? Страната ще се оправи", смята той.