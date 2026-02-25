Нов протест срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се провежда пред Съдебната палата. Той се организира от инициативата "Правосъдие за всеки".

Оттам посочват, че след 21 юли миналата година Сарафов не е законен изпълняващ функциите, заради влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.

Какви са възможностите за смяна на и.ф. главен прокурор

Протест е планиран и за утре сутрин пред сградата на Висшия съдебен съвет, когато се очаква неговият пленум да се събере на заседание. Припомняме, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов го свика с една единствена точка в дневния ред – определяне на нов, изпълняващ функциите главен прокурор.

Малко преди началото на протеста Андрей Янкулов публикува в своя Facebook профил поздравление към 15 прокурори, които заявиха защитата си към бившия окръжен прокурор на Плевен и председател на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. Припомняме, че в ефира на NOVA Николов призна за натиск от страна на Сарафов спрямо него.

"Гражданската енергия ще бъде на мястото си, докато лицето Сарафов заема незаконно поста и.ф. Тя ще бъде насочена не саво срещу него, срещу всеки един, който узурпира позиции в съдебната власт", заяви Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки".

А днес прокурорската колегия на ВСС избра Марин Малчев за административен ръководител на най-голямата прокуратура у нас - Софийската районна, където няма титулярен ръководител от началото на 2024 година.

Прокурорската колегия на ВСС избира нов ръководител на СРП

"Това е първо заседание на прокурорската колегия след назначаването ми. Това според мен е едно дължимо институционално уважение към съдебната власт и в случая общността на прокурорите, затова съм тук днес. Съответно обаче има и важен избор, който ще се прави в днешния ден - на административен ръководител на Софийска районна прокуратура, районен прокурор", заяви пред журналисти служебният правосъден министър Андрей Янкулов.