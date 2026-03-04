Как се отразява войната на резервациите за зимния сезон? В Банско всички туристи от Израел и други държави от Близкия изток са отменили своите. Това съобщават от Съюза на туристическия бизнес.

В Пампорово в момента има група от 60 израелски туристи, чийто престой приключва утре и трябва да се приберат в Тел Авив. Чартърът им обаче е отменен и се търси възможност за друг полет. Групата израелски туристи, в която има и 15 деца, е пристигнала в Пампорово миналия петък. Утре сутринта трябва да напуснат хотела, тъй като резервацията им изтича.

Кризисният щаб: Не можем да съдействаме на българи извън засегнатия регион в Близкия изток

„Нашите родители казват, че трябва да се приберем, тъй като са обезпокоени заради ситуацията. Знам, че ще летим до Египет, оттам с друг полет до Ейлат, а после четири часа с автобус до Тел Авив”, обясни Изитай Енври.

„Увериха ни, че ще излетим утре вечерта. Туроператорът каза, че ще погрижи за нас. Няма да останем на улицата. Знам, че можем да летим от Атина или от Кипър”, каза Ейан Саатре.

Засега няма яснота за полета. В Пампорово в сряда трябва да пристигне нова група от 80 израелски туристи. „Резервациите ще бъдат отменени и туристите, които идват през туроператор в Пампорово, няма да пристигат поради ясни причини. Това обаче носи пряка загуба на хотела”, посочи изпълнителният директор на „Пампорово АД“ Стефан Присадов.

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Близкия изток

Хотелите в Банско вече са върнали парите за отменените резервации. Както там, така и в Пампорово през март разчитат на израелските туристи. „Целият бизнес ще пострада, защото туристите, идвайки в Пампорово, не стоят в хотелската стая, а излизат и има потребление - от малкото магазинче до всички заведения и услуги на територията на комплекса”, обясни Присадов.

В Хисаря в момента има 10 израелски туристи. Преди два дни е трябвало да напуснат хотела, но са заявили, че ще останат още няколко дни за своя сметка.