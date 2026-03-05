Снимка: БГНЕС
Военният министър заяви, че ще бъдат предложени нови мерки, свързани с рисковете за страната ни
След като иранска балистична ракета беше прехваната над територията на съседна Турция и бяха свикани спешни срещи и у нас, се очаква да стане ясно кога ще бъде свикан Съветът по сигурността.
След съвещание в Министерството на отбраната, военният министър заяви, че експертите ще предложат нови мерки, свързани с рисковете за страната ни. Вече има промяна на готовността на някои български формирования, свързани с противовъздушната отбрана.
Припомняме, че в сряда ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран каза, че ракета, изстреляна от Иран, е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към Турция. Тя е била неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО в района на провинция Хатай. Фрагмент обаче паднал в открита местност в Дьортйол. Няма данни за жертви или пострадали.Редактор: Цветина Петкова
