Снимка: iStock
-
Трайчо Трайков: Има договорени количества горива до април, газ се доставя по две линии
-
Очаква се премиерът да свика Съвета по сигурността
-
12 коалиции и 15 партии ще участват във вота на 19 април
-
Проф. Пламен Киров: Янкулов добре знаеше как ще му отговори ВСС за Сарафов
-
Изтече крайният срок за регистрация на партии и коалиции за вота на 19 април
-
Запрянов: Изстрелването на ракета срещу страна членка на НАТО е опасна ескалация
Васил Симов с разяснения за цените на петрола, слънчогледа, царевицата и хлебната пшеница
Конфликтът в Близкия изток се отразява на пазарите и най-вече на цените на горивата, особено при петрола. Скокът започна още през януари, като до момента цената върви нагоре. В България имаме достатъчно запаси, но всичко зависи от това, колко време ще продължи войната. Това каза Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Има ли риск от недостиг на горива и покачват ли се вече цените по колонките
Цената на царевицата е доста по-спокойна в едногодишен план, тя почти не се е променила в този период, посочи експертът. Има спекулативно покачване в Европа, което обаче не се дължи на конфликта в Близкия изток, каза още той.
При цената на хлебната пшеница няма тревоги, обясни Симов и посочи, че тя дори е по-ниска в сравнение с миналата година по това време. В Европа е около 230 долара на тон, в САЩ е около 210 долара на тон. Тук пазарът също е спокоен и това се дължи на голямото производство, каза той.
Слънчогледът е малко по-скъп отколкото миналата година по това време. В Черноморския басейн цените минаха над 600 долара на тон, като това се дължи на по-слабата реколта, обясни Симов.
Директорът на Софийската стокова борса обобщи, че пазарът в България като цяло изглежда доста спокоен с изключение цената на тока. Цените на хранителните стоки и услуги са скочили повече през лятото и есента, отколкото след влизането на еврото. Нашият вътрешен пазар, независимо от предизвикателствата, е спокоен, като това се дължи на развитите пазарни отношения както у нас, така и в Европа.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни