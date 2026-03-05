Конфликтът в Близкия изток се отразява на пазарите и най-вече на цените на горивата, особено при петрола. Скокът започна още през януари, като до момента цената върви нагоре. В България имаме достатъчно запаси, но всичко зависи от това, колко време ще продължи войната. Това каза Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Има ли риск от недостиг на горива и покачват ли се вече цените по колонките

Цената на царевицата е доста по-спокойна в едногодишен план, тя почти не се е променила в този период, посочи експертът. Има спекулативно покачване в Европа, което обаче не се дължи на конфликта в Близкия изток, каза още той.

При цената на хлебната пшеница няма тревоги, обясни Симов и посочи, че тя дори е по-ниска в сравнение с миналата година по това време. В Европа е около 230 долара на тон, в САЩ е около 210 долара на тон. Тук пазарът също е спокоен и това се дължи на голямото производство, каза той.

Слънчогледът е малко по-скъп отколкото миналата година по това време. В Черноморския басейн цените минаха над 600 долара на тон, като това се дължи на по-слабата реколта, обясни Симов.

Директорът на Софийската стокова борса обобщи, че пазарът в България като цяло изглежда доста спокоен с изключение цената на тока. Цените на хранителните стоки и услуги са скочили повече през лятото и есента, отколкото след влизането на еврото. Нашият вътрешен пазар, независимо от предизвикателствата, е спокоен, като това се дължи на развитите пазарни отношения както у нас, така и в Европа.

Редактор: Цветина Петрова