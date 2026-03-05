-
Коментират Ваня Ананиева, Стаси Айви и Марин Трошанов
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.
Първата тема, по която коментаторите потърсиха пресечна точка, беше свързана със заявката на синдикатите отново да излязат на улицата. От КНСБ обявиха протести в няколко сектора с искане за по-високи заплати, като демонстрациите ще обхванат различни градове в страната през следващата седмица. Коментаторите обсъдиха какво провокира гражданското недоволство и дали само парите са факторът, който може да ескалира напрежението.
След това дискусията премина към протестите на младите лекари и условията, при които работи медицинският сектор. Повод за дебата стана шокиращият случай от Центъра за спешна медицинска помощ в Разлог, където 6-годишно дете, пострадало по време на ски училище, е било „шинирано” с картон. Дискусията се фокусира върху въпроса защо не е използвана медицинска шина и дали този случай е прецедент в българското здравеопазване.
Цялото предаване гледайте във видеото.
