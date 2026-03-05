Днес окончателно беше приет Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С приетите промени ще бъде дадена възможност пенсионните спестявания, които са във втория стълб, вече да се инвестират съобразно желанията на хората в динамични, балансирани или консервативни фондове.

"Това е една дългоочаквана реформа и подобрение на пенсионната система, което се чакаше от почти две десетилетия", коментира председателят на ресорната Комисия по социални въпроси от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

По думите ѝ това ще доведе до по-висока доходност на техните пенсии от втория стълб. "Парите във втория пенсионен стълб се наследяват, така че с възможността доходите на хората от втория пенсионен стълб да бъдат по-високи ние всъщност подкрепяме и това в семействата да остават повече пари", каза тя.

На първо четене: Приеха промените в пенсионната реформа

"Направени са редица симулационни проекти от Комисията по финансов надзор спрямо, които ако в момента средната пенсия е 490 евро, благодарение на промените, които са приети днес, тя може да достигне до 760 евро", отбеляза Сачева.

Тя каза още, че приетите днес промени дават възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да бъдат инвестирани в инфраструктурни и енергийни проекти. Сачева обясни, че ще бъде даден и сериозен акцент върху финансовата грамотност. "Това според нас е и модерната социална политика, която овластява хората и дава възможност да разполагат по-добре със своите спестявания", каза тя.

Редактор: Ивета Костадинова