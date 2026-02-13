Снимка: iStock
Тя предвижда три типа подфонда във втория пенсионен стълб
Народното събрание одобри на първо четене ключовите промени в пенсионното законодателство. Реформата цели да модернизира втория стълб на пенсионната система, като осигури по-висока доходност за осигурените лица. Тя предвижда три различни инвестиционни профила - динамичен, балансиран и консервативен.
Пенсионната реформа влиза в пленарната зала: Какво се променя за втория стълб
Законопроектът бе подкрепен от 103 депутати. „Против” се обявиха представителите на „Възраждане”, „БСП-Обединена левица” и „Величие”.
Димитър Манолов: Промяната във втория пенсионен стълб не е реформа
Очаква се, ако промените минат на второ четене, печалбата да бъде най-голяма в динамичния подфонд, по-умерена при балансирания, а консервативният – да отговаря на нуждите на хора непосредствено преди пенсия.Редактор: Ивайла Маринова
