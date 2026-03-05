Всички пенсии ще се повишат със 7.8% от 1 юли по швейцарското правило. Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той увери, че възрастта за пенсиониране засега няма да се вдига. По думите му удълженият закон за бюджета, който правителството прие тази седмица, гарантира всички социални плащания, в това число и осъвременяването на пенсиите от първи юли тази година.

„От 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7.8 процента. Досега знаете, че имаше разнопосочни мнения, тъй като не бяха ясни още данните за инфлацията. Хармонизирани са индексът и потребителските цени – 3,5%, а ръстът на осигурителния доход е 12 процента. По 50% от двата показателя прави точно 7.8 на сто”, посочи ресорният министър.

Що се отнася до това ще има ли великденски добавки - министърът уточни, че все още се чака анализът на Финансовото министерство, за да се прецени каква сума може да бъде заделена, по колко пари и кои групи ще могат да получат допълнителното плащане.

Редактор: Калина Петкова