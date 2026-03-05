Над 1 млрд. души по света живеят със затлъстяване. Състоянието води до над 200 други сериозни здравословни проблеми. Според прогнозите до десет години половината население на планетата ще страда от наднормено тегло. Непосредствено след световния ден на затлъстяването темата в предаването „Социална мрежа” коментират Светла Александрова, пациент и съучредител на Асоциация „Заедно” и д-р Петър Иванов, специалист по физиология и преподавател в МУ-София .

„Все по-често посягаме към храна, която е с много калории, бързо приготвена и лесно достъпна - в повечето случаи захари, въглехидрати и висококалорични храни, които водят към пристрастяване. Хранителната промишленост разработва все по-сериозни съставки, които водят към това да засилват вкусовите качества на храната”, каза Светла Александрова. По думите ѝ в България все още не се говори, че затлъстяването е заболяване.

Затлъстяването - хронично заболяване: Всеки четвърти българин е с наднормено тегло

„Последните проучвания установяват, че огромна роля при затлъстяването играе генетиката на всеки човек. Много голяма част от гените са отговорни за определени структури и функции в мозъка, така че от тази гледна точка затлъстяването е по-скоро проблем на нервната система. То е един тип неврологично заболяване най-вече в тези центрове, които са отговорни за глад, ситост и апетит”, посочи д-р Иванов.

