Има туристи, пътуващи с агенции, с които никой не се е свързал, заяви председателят на БАТА
От туристическите агенции вече изразихме несъгласие с това, че българите в чужбина не могат да се приберат заради ситуацията в Близкия изток. В институциите има хаос, очевидно не са подготвени. Това обаче не е нова ситуация, тъй като съществуват механизми от много, много отдавна. Ресурс обаче липсва – човешки, финансов, технологичен. Това каза председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) Одисей Спасов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Туристическите агенции не работят с МВнР, а с Министерство на туризма, което пък от своя страна предава информацията на Външно министерство, посочи той. Спасов каза още, че от БАТА са изпратили информацията, която е подадена от Министерството на туризма, към всички туристически агенции. Също така подчерта, че туроператорите са изпратили всички данни за туристите, които се намират в засегнатите райони.
Продължава евакуирането на българи от засегнати от конфликта в Близкия изток райони
„До вчера имаше агенции, които са подали списъците с групите, но с тях не е осъществен контакт. Никой не знае как се осъществява комуникацията, за да може хората да са информирани. Това е основният проблем”, беше категоричен експертът.
