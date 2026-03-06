Искано е разрешение Атанас Запрянов да продължи да заема поста министър на отбраната в служебния кабинет. Това заяви от кулоарите на парламента председателят на СДС Румен Христов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му е имало разговори относно възможността Запрянов да остане на поста. Христов подчерта, че подобна практика не е необичайна и не бива да се тълкува като нещо нередно. „Било е искано одобрение за неговото продължение да заема този пост. Имало е коментар по отношение на възможността той да остане на тази позиция и в това няма нищо лошо”, посочи Христов.

Председателят на СДС изрази подкрепа към служебния министър на отбраната, определяйки го като професионалист с дългогодишен опит в сферата на сигурността и отбраната. Христов добави, че ГЕРБ-СДС вижда в Атанас Запрянов и служебния външен министър Надежда Нейнски гаранция за продължаването на необратимия евроатлантически курс на България. „Аз неведнъж съм казвал, че вярвам на двама министри в този кабинет. Това са господин Запрянов - един достоен генерал с изключителен опит в тази сфера, и госпожа Надежда Нейнски - много добър дипломат”, заяви той.

Борисов към Запрянов: Конфликтът в Украйна е по-опасен от този в Иран

Христов отговори на критиките, отправени към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради срещата му с министъра на отбраната. По думите му темата на разговора е била свързана с възможността за стартиране на програмата „Сейф”, както и с решения, които трябва да бъдат разгледани от Народното събрание. „Парламентарната група на ГЕРБ е най-голямата. Ние имаме 66 народни представители. Когато има важни решения, свързани с отбраната, е логично да се търси политическа подкрепа”, обясни Христов.

Той коментира още и напрежението около международните конфликти и отражението им върху предизборната кампания. Според депутата темата за сигурността не трябва да се използва за всяване на страх сред обществото. „Бих желал да призова всички политици да не наливат масло в огъня. България не е пряка цел на конфликта в Близкия изток”, подчерта Христов.

