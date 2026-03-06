-
Росен Стоянов и Теодор Славев коментираха и влизането на Радев в политиката
Служебното правителство става фокус на предизборната кампания, а това е проблем. Върху дейността на кабинета трябва да има контрол, но хората в него няма да се явяват на изборите. В същото време отсъства партийният дебат по важни за страната казуси. Това каза политологът Теодор Славев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Колегата му проф. Росен Стоянов посочи, че атаките към правителството се дължат и на факта, че то се приема като „трансмисия на други интереси”. Политологът допълни, че министерските постове се използват за бъдеща политическа кариера. Той обаче подчерта, че политиците са се съсредоточили не в стягане на редиците си и писане на програми. Проф. Стоянов е на мнение, че ще сме свидетели на поредната „кална и черна” кампания.
Експерти: Липсата на съдържателен политически дебат подкопава доверието в изборите
По отношение на Румен Радев Славев смята, че ще има лек отлив, защото той вече е далеч от президентската институция, което преди му даваше предимства.
Стоянов коментира публикацията на съпругата му Десислава Радева. Той смята, че дори и да има различия между нея и съпруга ѝ, в публичното пространство това не трябва да се вижда. За Румен Радев той коментира, че не е ясно каква коалиция може да се сформира около него.
