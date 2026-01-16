Политическите кампании у нас продължават да не предлагат реални политики и визия за бъдещето, което поддържа настоящата политическа криза и демотивира избирателите. Около това мнение се обединиха политологът Татяна Буруджиева и политическият анализатор Мирослав Севлиевски в „Интервюто в Новините на NOVA“.

Според Буруджиева, ако кампаниите продължат да се водят със затваряне на граници и ограничаване на възможности, вместо с отваряне към обществото, трудно може да се очаква промяна в политическата ситуация. По думите ѝ дори и гражданите да излизат на протести, при липса на ясни политически предложения и смислен дебат избирателната активност ще остане ниска.

Мирослав Севлиевски подчерта, че отново се налага разговор за честността на вота. Той изтъкна, че това е особено важно за младите хора, за отбраната и пенсионерите. Според него основният въпрос не е дали изборите се провеждат с машини или с хартиени бюлетини, а дали ще бъде гарантирана тяхната честност. Севлиевски предупреди за рисковете от външна намеса и манипулация чрез социални мрежи, като посочи примера с Румъния, където според него платформи като TikTok са били използвани за влияние върху изборния процес.

И двамата коментираха и възможната роля на президента Румен Радев. По думите на Севлиевски е важно ясно да се каже дали държавният глава ще участва в предстоящите избори, тъй като това би променило цялостната политическа конфигурация. Той очаква отговор на този въпрос да бъде даден на 23 януари. Татяна Буруджиева заяви, че евентуална партия, свързана с президента, има реални шансове да влезе в парламента, тъй като подкрепата за Радев остава значителна.

Севлиевски предупреди още, че ако изборите бъдат възприети като нечестни, е напълно възможно да се стигне до нов вот през 2026 година, тъй като младото поколение няма да приеме подобен резултат. Буруджиева от своя страна не изключи възможността от нови протести след изборите, ако общественото недоволство се засили.

Редактор: Дарина Методиева