Предстои отварянето на т. нар. „домова книга” с възможните кандидати, които могат да бъдат назначени за служебен премиер. Първи в списъка е председателят на парламента - в случая Рая Назарян от ГЕРБ. От редиците на партията й вече на няколко пъти коментираха, че е по-вероятно да не е тя.

Следва управителят на БНБ и заместниците. Гуверньорът на банката Димитър Радев обяви още в края на миналата година, че не би приел да бъде служебен премиер. На този етап няма яснота за заместниците му - Петър Чобанов и Радослав Миленков. Остава под въпрос дали третият подуправител на БНБ Андрей Гюров може да заеме поста, тъй като той е в неплатен отпуск.

Сред потенциалните кандидати за служебен премиер е и председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. NOVA потърси институцията, но за момента отказват коментар за нагласите им. Главчев вече два пъти е оглавявал служебен кабинет. Списъкът с потенциалните кандидати се сви още повече след като и омбудсманът Велислава Делчева отказа да заеме поста. В списъка остава нейната заместничка Мария Филипова, която засега не е коментирала. Настоящият премиер Росен Желязков призова процедурата да върви с бърз ход.

"Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Основния закон, а не в духа на политическия шоу спектакъл. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо", коментира от своя страна премиерът Росен Желязков.

Редактор: Емил Йорданов