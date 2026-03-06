Пистовото каране е същото като шофирането на автомобил по пътищата – висока скорост, други участници. Отговорността е същата и е на всеки, който тръгне да се спуска. Това коментира в Обедния информационен блок на NOVA NEWS Виктор Гичев от Българската ски федерация.

„Участвам в комисия за категоризация на пистите. В момента сме на проверка в Боровец, заедно със служители на Министерството на туризма. Има наредба, според която, за да се позволи категоризацията на дадена писта, се подават документи във ведомството. Правят се проверки и по документи, и на място”, обясни Гичев.

Според него към момента пистите у нас са достатъчно обезопасени. „Българските курорти са на едно добро ниво”, смята експертът.

Той коментира и случилото се с Малена Замфирова . „Нелеп инцидент. Много жалко за нея. Тя се приготвяше за Световната купа в събота”, каза Гичев.

