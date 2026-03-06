Скиорът, който блъсна 16-годишната българска сноубордистка Малена Замфирова в чешкия курорт Шпиндлерув Млин, не е карал под въздействието на алкохол. Това съобщи говорителят на чешката полиция Шарка Пижлова.

Инцидентът е станал около 15:00 часа на 3 март, след края на сутрешната тренировка на българската състезателка. Първоначално се появи информация, че мъжът се е спуснал неконтролируемо по пистата в нетрезво състояние. На скиора била взета кръвна проба, която се оказала отрицателна за алкохол.

Според Пижлова, ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода.

Инцидентът станал на финалната част на черната писта Na Pláních. По същото време официалните тренировки за състезанието се провеждали на друга писта.

От Българската федерация по ски уточниха, че скиорът е ударил Малена близо до входа на лифта, където по същото време имало много туристи, включително и деца.

Редактор: Ралица Атанасова