Ден след като промените в Кодекса за социално осигуряване бяха приети, един от най-големите синдикати у нас - КТ „Подкрепа“, се обяви против тях. Те ще поискат от президента Илияна Йотова да наложи вето на поправките, които въвеждат мултифондовата система в България.

От КТ „Подкрепа“ смятат, че парите, които пенсионните фондове ще инвестират в различни активи не дават никаква гаранция за печалба и може да не спечелим нищо.

Парламентът прие окончателно ключовите промени във втория пенсионен стълб

„Ако ще и на загуба да са ви управлявали средствата, накрая тези, които ги управляват удържат такса върху размера на портфейла. Парите не растат по дърветата, както може да има голяма доходност така може и всичко да изчезне”, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. По думите на главния икономист на „Подкрепа“ Атанас Кацарчев нещата трябва да са прости и ясни за този, който дава парите.

От КНСБ не споделят вижданията на КТ „Подкрепа“, нито пък работодателите. Според тях населението у нас спада и след години ще има по-малко работещи, които да издържат бъдещите пенсионери, а гаранции за печалба има.

„Ако не се движи фонда в рамките на обещанията, ти може да си вземеш парите и да отидеш в друг фонд. От това по-силен стимул за фонда няма. Тези промени създават конкуренция, но има нужда от участие на хората”, коментира Мария Минчева, член на надзорния съвет на НОИ.

Законът изисква фондовете да имат буфери от пари и при лоши условия ще вадят от тях, за да ни покрият печалбата.

„Уставният капитал на пенсионните дружества трябва да бъде увеличен за сметка на собственика пенсионно осигурителните дружества. От друга страна се предлага в рамките на следващия 10-годишен период таксите и удръжките в частните пенсионни фондове да намалят с 50 процента”, каза социалният министър Хасан Адемов.