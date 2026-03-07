Снимка: Стопкадър
-
Нова европейска директива дава право на служителите да знаят колко получават колегите им
-
От любопитство до нови умения: Интернет хъб събира млади и стари в Криводол
-
Българите плащат до 125% повече за млечни продукти от средното в ЕС
-
Бум в поръчките на мебели в България заради строителството и нови хотели
-
Жители на столичния квартал "Павлово" излизат на протест срещу застрояване на терен за детска градина
-
„Искам да помагам на хората”: Христо, който стана лекарски асистент, вместо IT специалист
Генева Илиева споделя, че на честност е научила и децата си
Пенсионерка от Монтана намери и върна портмоне с 1000 евро. Оказва се, че парите са на бивша учителка. Как завършва тази трогателна среща между честността и благодарността, разказва Биляна Борисова.
Преди дни Генева Илиева отива да пазарува в хранителен магазин в центъра на Монтана, когато върху количките намира портмоне. Притеснена, жената тръгнала към полицията, за да може бързо да се открие собственика. Сумата и портмонето са изгубени от бившатата учителка по български език и литература в Монтана – Стефанка Маренска. Жената била изтеглила парите, минути преди да ги изгуби.
Ученички от Горна Оряховица намериха и върнаха изгубено портмоне
Двете се срещат за първи път пред камерата на NOVA. След като ѝ върнали парите от полицията в Монтана, бившата учителка си купила храна и книги.
„Това е чудесен пример и много говори за човека”, смята Стефанка. А Генева вярва, че честността трябва да се предава и други да следват нейния пример. Тя споделя, че така е учила и децата си.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни