Пенсионерка от Монтана намери и върна портмоне с 1000 евро. Оказва се, че парите са на бивша учителка. Как завършва тази трогателна среща между честността и благодарността, разказва Биляна Борисова.

Преди дни Генева Илиева отива да пазарува в хранителен магазин в центъра на Монтана, когато върху количките намира портмоне. Притеснена, жената тръгнала към полицията, за да може бързо да се открие собственика. Сумата и портмонето са изгубени от бившатата учителка по български език и литература в Монтана – Стефанка Маренска. Жената била изтеглила парите, минути преди да ги изгуби.

Двете се срещат за първи път пред камерата на NOVA. След като ѝ върнали парите от полицията в Монтана, бившата учителка си купила храна и книги.



„Това е чудесен пример и много говори за човека”, смята Стефанка. А Генева вярва, че честността трябва да се предава и други да следват нейния пример. Тя споделя, че така е учила и децата си.

