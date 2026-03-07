В столичния квартал "Павлово" днес се проведе протест срещу плановете за строеж на жилищна сграда върху терен, отреден за детска градина още през 1976 година.

На място се събраха десетки жители с плакати „Детска градина, не блокове“ и „Децата или бетона“, за да изразят недоволството си от решението на новите собственици да изградят жилищно пространство с площ 10 650 кв. метра, вместо учебно заведение.

Напрежение в софийски квартал: Жива верига срещу строеж в сърцето на парк

Това е последният наличен терен за детска градина в района. Във всички други квартали като "Манастирски ливади", "Княжево" и "Кръстова вада" вече няма места за нови детски градини.

Майки от района подчертават, че има сериозен недостиг на места за деца. Таксите за частните детски градини достигат 613 евро месечно и ще се увеличат на 675 евро от следващия месец. „Има много млади семейства, които първи ще имат деца. Не може на всякъде да се строят блокове, а децата да останат без място за детска градина“, заяви една от родителките.

От Столична община не са изпратили представител на място, за да обясни ситуацията на гражданите. Жителите предупреждават, че ще продължат протестите, докато проблемът не бъде решен.