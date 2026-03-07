БСП се събра на пленум. Левицата утвърди листите си за предсрочните избори и подготовката за вота. Крум Зарков повежда листите на БСП в Бургас и 24-ти МИР в София, Татяна Дончева се завръща като водач в листите на социалистите и ще е първа в Пловдив.

Партията обаче тръгва на избори с трус в редиците. Причината за това е разделеното гласуване на парламентарната група за промените в Изборния кодекс преди две седмици. Още тогава лидерът на партията Крум Зарков беше категоричен че тези, които гласуват срещу ветото на президента, нямат място в листите. Всички от ПГ на партията, които гласуваха срещу ветото, днес останаха извън листите. Сред тях са Драгомир Стойнев, Атанас Зафиров, Кирил Добрев и Борислав Гуцанов. Те няма да бъдат изключвани от партията.

Снимка: Пресцентър на БСП

Водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори са:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Крум Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 „Пантеон - Сорбона“. Притежава диплома от Института по политически науки в Париж. Професионалният му път включва изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на „Пантеон - Сорбона“, както и работа като инспектор - юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Народен представител в 44-тото, 45-тото, 46-тото и 47-тото Народно събрание. Министър на правосъдието на Република България в периода август 2022 г. – юни 2023 г. Секретар по правните въпроси на президента на Република България от юни 2023 г. до май 2025 г. Университетски преподавател по право и политически науки.

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков

Д-р Десислав Тасков е лекар-уролог. Работи в Онкологичната болница във Варна. Народен представител в 44-то и 51-то Народно събрание. Родом е от Варна, женен с две деца.

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Михаил Михалев е областен председател на БСП-Велико Търново. Журналист, пиар и преподавател във Великотърновския университет.

Видин 5 МИР: Боян Балев

Боян Балев е завършил политология и макроикономика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по политология. Има магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия "Георги Раковски". Работил е като главен експертен сътрудник в Народното събрание. Дългогодишен експерт в отделите "Избори" и "Организационен" на БСП. Има опит в секторите енергетика и аутсорсинг.

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Иван Георгиев Иванов е роден във Враца. Завършва "Бизнес администрация” в Международното висше бизнес училище в Ботевград Работил в СД ОТО МВР 9 години и в "Държавен резерв и военновременни запаси" като специалист по Военовремените запаси 10 години. Областен и общински председател на БСП-Враца. Общински съветник.

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пламен Младенов е роден в Монтана. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и журналистика. Работил е като главен редактор на „Държавен вестник” и адвокат. Бил е в администрацията на президента Георги Първанов и на Народното събрание. По-късно развива частен бизнес. Бивш областен председател на БСП в Монтана и бивш член на НС на БСП.

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Татяна Дончева завършва право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийска градска прокуратура. Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-во, 45-то и 46-то Народно събрание. Председател на „Движение 21”.

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Владимир Маринов е завършил Московски държавен институт за международни отношения със специалност „Управление”. Занимава се със земеделие и туризъм. Работил като общински съветник в община Родопи, зам.-областен управител на Пловдив, зам.-кмет на община Родопи, народен представител в 46-о и 47-о Народнот събрание. Понастоящем е председател на Общински съвет Родопи. Заместник-председател е на ПП АБВ. Владее руски, английски и испански езици.

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Гергана Алексова е магистър е по „Право на Европейския съюз“ и „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и по „Икономика и финанси“ от Стопанския факултет на университета. Работила е като заместник-министър на труда и социалната политика. Била е заместник-генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, където участва в управлението на ключови инфраструктурни проекти и европейски транспортни политики, както и заместник-председател на Управителния съвет на европейския транспортен коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“.

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

Ленко Петканин е бакалавър от Университет за национално и световно стопанство със специалност „Финанси”, магистър от Универститета по блиблиотекознаение и информационни технологии и доктор от Института по философия и социология при Българска академия на науките. Преминал е успешно редица курсове на "Europe Open Source", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Европейски колеж по икономика и управление. В Българската социалиститеческа партия е заемал позициите зам.-председател на Младежкото обединение, председател на МО в БСП-София, зам.-председател, председател на БСП – Сердика. Член на Националния съвет на БСП.

Припомняме, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева - специалист по публична администрация, здравен мениджмънт и стопанско управление

Габрово 7 МИР: Николай Цонков - специалист по администрация и управление.

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова - работи в банковия сектор

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров - учител и директор на училище

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов - лекар по дентална медицина

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски - експерт по международна дейност

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова - учител по математика и ИТ

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов - спортист

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев - юрист

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров - специалист по европейско земеделие и селски райони

Разград 18 МИР: Николай Пенчев - специалист по ИТ

Русе 19 МИР: Деница Иванова - експерт по европейски проекти

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева - писател

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов - фармацевт

София 23 МИР: Габриел Вълков - председател на Младежката организация на БСП

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов - икономист

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев - юрист

Стара Загора 27 МИР: Иван Кръстев - специалист в областта на социалната политика и трудовите права

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов - доктор по политология

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов - специалист в областта на земеделието

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот

„Пленумът премина успешно, готови сме за избори, определихме листите и водачите. Влизаме в кампания със самочувствие, защото изпълнихме мандата на конгреса, имаме обновление”, каза Зарков.

Той беше категоричен, че тези, които гласуваха срещу ветото на президента, няма да бъдат изключвани от партията, но няма да определят решенията. Зарков заяви още, че БСП "ще пази всеки глас" по време на вота.

По-рано днес Атанас Атанасов заяви, че е останало да доокомплектоват листите и да изберат още няколко водачи в тях.

На въпроса дали очаква да бъде в листите Борислав Гуцанов отговори: "Аз не смятам, че при надделяването на либералната тенденция в БСП това може да се случи". На същия въпрос Кирил Добрев отговори: "Аз отдавна съм отпаднал".