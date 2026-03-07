Продължава евакуацията на българите в засегнатите от въздушните атаки страни. Нов полет кацна рано сутринта на летище "Васил Левски" в София. В района на конфликта в Иран, както и в страни които не са засегнати от него, но бяха с преустановени полети, все още има наши сънародници, които не успяват да се приберат обратно в България.





Служебният министър на туризма Ирена Георгиева коментира за NOVA, че до този момент евакуационните полети са били общо шест. На тях са били превозени малко над 1300 български граждани, основно от Дубай и Оман. Става дума както за индивидуални посещения, така и за групови.

Предвиждат се още три полета, които да върнат обратно нашите сънародници. По въпроса за спрените полети от и за Дубай Георгиева изрази надежда това да не повлияе на подготовката на българските власти за превозването на българите. Тя каза, че обстановката е динамична, а към момента има полети на редовните авиокомпании.

В ефира на „Събуди се” пък български туристи разказаха, че връзката с вншно министерство трудно се осъществява, както и че са се получавали грешки в изготвените списъците за връщане обратно в България.

„От една седмица търсим начин да се приберем. Всеки ден нашите приятели в България звънят в Министерството на външните работи. Регистрираме се във всички възможни платформи, но все още не получаваме съдействие“, разказва Виктория Делева от Дубай.

По думите ѝ нощта премина спокойно, въпреки че системата за аларми и предупреждения остава активна. „Малко се случва отново с алартите, но иначе е спокойно“, уточнява тя.

Въпреки опитите за контакт с дипломатическата служба в Дубай, българите срещат трудности. „Звъним до консулството, но връзката е ограничена. Има хора, които искат да се приберат, но не успяват да намерят път обратно. Надяваме се гражданската авиация да се възстанови възможно най-скоро и да осигури достъпни полети“, споделя Делева.

