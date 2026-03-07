Историите им са разтърсващи. Лекуват се от зависимости. Говорят откровено, имат смелост да застанат пред камерата ни с лицата си и да - чуйте всичко, но не правете като тях! Те са успешни, интелигентни и… много манипулативни.

„Ничия земя“: За епидемията „Оставени“

Имат нужда от помощ - дрогата ги прояжда от години, повечето са били деца когато започват. Бягат от реалността и лавират успешно в двойнствения си живот. Но и това е до време… стигат дъното - всеки по свой начин, за да решат да се върнат… Как става това?

Говорим за любовта и танца, сблъсъка и спаринга с дрогата от първо лице.

Повече гледайте във видеото.