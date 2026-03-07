Точно преди осем месеца разказахме как жителите на едно малко погранично село приемат решението да се присъединим към еврозоната. Тогава ви срещнахме с един привърженик на еврото, Борислав, един противник Делчо и пощаджийката, която трябваше да обменя парите. Когато вече сме в третия месец, в който еврото е единствената валута, решихме отново да отидем в село Круша, което е на три километра от сръбската граница. Навръх националния празник 3 март, когато в селото идва мобилния магазин, който снабдява хората с продукти. Един от героите Борислав обаче отсъства, защото е имал ангажименти в София, където живее постоянно. Ето как еврото се отразява в село Круша.

Преди осем месеца на 13 километра от граничния пункт Калотина се ремонтираше пътя. В село Круша има едва 35 жители, а преди десетилетия са били 700. Половин година преди влизането на еврото, пощенската станция тук влезе в списъка, където хората можеха да обменят левовете в евро. Сградата беше в окаяно състояние. Българското знаме е съдрано. А от европейското не е останало почти нищо. Покривът е продънен, обитаема е всъщност малка част от сградата. Там, където трябваше левовете да се обменят в евро.

Българската еврозона: Големият спор в малкото село Круша с 35 жители

Днес сградата изглежда по същия начин. Но пощата вече се намира в сградата на кметството в селото. Където на празника срещаме само един пазач.



Преди осем месеца компанията от съседи се беше събрала на масата, където на чаша студена ракия от хладилника, украсен с магнитчета на Тодор Живков обсъждаше решението да се приеме еврото.

В един от дните до селото идва бусчето, което играе ролята на мобилен магазин за хранителни стоки - хоремаг на колела. А на масата стои пластмасово бидонче със сланина. Мобилният хоремаг пристига. Шофьорът продавач Марио се грижи за доставката на основни продукти в близо 30 села. Освен с еврозоната, основна тема в село Круша са предстоящите парламентарни избори и партиите, които отново искат доверието на избирателите.



Миналата година в село Круша основната тема беше еврото. Сега - дали след новите парламентарни избори ще има някаква промяна. За осем месеца от първата ни среща, пътят, по който се стига до селото вече е завършен. Така Делчо вече няма да се притеснява дали ще счупи автомобила си. А Елка вече работи в сграда, на която покривът няма опасност да рухне.

Промените понякога се случват без дори да осъзнаваме. Така както с еврото. Преди осем месеца, страховете, че едва ли не страната ще се срине бяха огромни. Днес е видно, че те не се оправдават. Сега ще видим какво ще се случи след парламентарните избори. А дотогава в село Круша хората ще продължат да чакат всеки вторник мобилния хоремаг, който да им носи най-необходимото. На няколко километра от границата, където Европейският съюз среща Сърбия.

Повече гледайте във видеото.