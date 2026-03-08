Снимка: Стопкадър
Вижте историята на младата жена от село Паскалево
Една жена разчупва сетереотипите за типично мъжките занаяти и става пионер сред нежното съсловие в реставрацията на оръжия. Екип на NOVA се срещна със Зорница Георгиева - съпруга, майка и единствената жена - оръжейник у нас. Противно на очакванията ни, в оръжейната работилница в добричкото село Паскалево ни очаква не амазонка, а крехка млада жена.
"Не знам кога са ме взели насериозно в интерес на истината. В началото беше много интересно. Какви ли не въпроси са ми задавали: "Къде е баща ти, къде е майсторът?", споделя Зорница Георгиева, оръжейник.
„Нищо лично”: Да създаваш ножове от бивни на мамут (ВИДЕО)
Действително е трудно е да повярваш, че менгемето и чукът са първи помощници на нейните нежни ръце. "В началото доста хора не ми вярваха. Мислеха си, че някой друг стои зад мен и прави всичко, но не - аз сама се справям. Сега нямам такъв проблем", твърди тя.
Зорница е библиотекар по образование, но се връща към изобразителното изкуство - първата ѝ страст от средношколските години. "Първо започнах да работя икони - посребрени икони с патина. И покрай тези неща започнах с химията върху метал - как се отразява. И така стигнах до оръжията", разказва Зорница.
"Темата на NOVA" в аванс: Последните, които поддържат живи изчезващите български занаяти
И вече близо две години се занимава с реставриране на оръжия. Някои от тях имат по 30 елемента, които трябва да познаваш в детайли. Обучението и лиценза ѝ отнемат година. Зорница не води точна статистика на оръжията, които са минали през ръцете й, но нито веднъж не се е изкушила да ги използва.
