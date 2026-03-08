В Деня на жената обръщаме внимание и на женското здраве. Какви са разликите между нежния и силния в това отношение?

В ефира на “Събуди се“ кардиологът професор Сотир Марчев обясни какви са те и има ли лекарства за двата пола.

Защо жените живеят по-дълго от мъжете

„Хората сме социални същества и жените имат огромно значение за общността“, обясни професорът и допълни: „След менопаузата мозъкът им се препрограмира - вече служи за семейството, децата и внуците. Това е причината жените да живеят по-дълго от мъжете.“

Марчев подчерта, че медицината обикновено се фокусира върху мъжкото здраве. „Лекарствата за тежък климакс при жените бяха почти забравени, а техните рискови листовки съдържаха стари предупреждения за инфаркт, инсулт и рак. Едва наскоро FDA ги премахна“, поясни Марчев.

Кардиологът уточни, че симптомите и протичането на сърдечните заболявания също се различават: „Инфарктът при мъжете обикновено засяга големи съдове, докато при жените – множество малки. Освен това емоциите много по-често провокират сърдечни заболявания при дамите.“

Професор Марчев препоръча основните да се подобрят навици за здраве: сън, спорт и контрол на стреса. „Ако жените командваха света, нямаше да има войни – само интензивни преговори на всеки 28 дни“, завърши той с усмивка, цитирайки Роби Уилямс.

Редактор: Ралица Атанасова