Статистически, жените живеят по-дълго от мъжете. Те са и по-устойчиви на повечето заплахи за здравето и се възползват повече от ваксините. Това явление до голяма степен се обяснява с по-ефективната имунна система от тази на мъжете. Разликата се наблюдава по целия свят, през цялата история, но как можем да я обясним?​

Последни изследвания в областта на имунологията, вирусологията и генетиката разкриват причините за това биологично превъзходство. Хормоните и половите хромозоми играят ключова роля в активирането на имунните клетки, които откриват, борят се и запомнят патогените по-добре, отколкото при мъжете.

Научни изследвания показват, че по-голямата част от това имунно предимство се крие в женските полови хромозоми. Както обяснява Дуйгу Укар, имунолог в лабораторията в Кънектикът, Х хромозомата носи много гени, свързани с имунитета, а наличието на две копия на тази хромозома предлага допълнителна защита. Следователно жените се възползват от по-голямо генетично разнообразие, тъй като техните рецептори реагират по-бързо и ефективно на широк спектър от патогени: телата им откриват инфекциите по-рано и по този начин получават предимство. Това би могло да обясни и защо жените имат приблизително 20% по-нисък риск от развитие на повечето видове рак, тъй като раковите клетки често губят функция в гени, които обикновено потискат туморите.

Някои от тези гени са разположени на X хромозомата: ако един от тях има аномалия, второто копие може да коригира грешката. Обратно, определени мъжки генетични профили, по-специално специфична линия на Y хромозомата при мъжете от европейски произход, увеличават риска от коронарна болест на сърцето поради прекомерно възпаление и отслабен имунен отговор.

"Биологичният пол остава един от основните фактори, засягащи здравето и болестите през целия живот, тъй като той влияе върху генетиката, хормоните, начина на живот и околната среда “, смята Каролайн Дънкомб от Станфордския университет в Калифорния.

Редактор: Дарина Методиева