Снимка: БТА
-
Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран
-
Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток
-
Теодора Георгиева: Сезирах правосъдния министър за възможни престъпления на Борислав Сарафов
-
Румяна Бъчварова: Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, това говори лошо
-
"Ал Джазира": Иран е избрал новия върховен лидер
-
Служебният финансов министър призова депутатите спешно да приемат закона за удължителния бюджет
Финансовият министър излезе с призив към партиите план-сметката да се приеме в спешен порядък
Предстои напрегната политическа седмица. Остават броени дни работа на 51-вия парламент, в който депутатите трябва да приемат Закона за удължаване на бюджета.
Финансовият министър излезе с призив към партиите план-сметката да се приеме в спешен порядък. В противен случай държавата няма да може да извършва разплащания след 31-ви март. Георги Клисурски обясни, че под риск е и финансовото обезпечаване на предсрочните парламентарни избори през април.
Как ще продължи бюджетната процедура
В аванс от ГЕРБ и ПП-ДБ обясниха, че ще подкрепят текстовете. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова парламентарната група да подкрепи сметките за държавната хазна във вида, в който са внесени. А председателят на Комисията по бюджет и финанси даде заявка финасовата рамка да се разгледа още в четвъртък на ресорната комисия, а в петък текстовете да влязат за гласуване в пленарната зала.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни