Протести на служителите в „Български пощи“ се провеждат тази сутрин в няколко града на страната. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения с 5% със задна дата от 1 януари.

„Ресурсът, който трябва да бъде осигурен от държавата, е на стойност 2,4 милиона лева. Не мисля, че е непосилна сума. Искаме и по-добри условия за труд. Искаме държавата да ни заплати субсидията, която ни се полага за универсалната пощенска услуга. Заплатите ни не са индексирани от 1 януари 2025 г. 60% от хората в „Български пощи” получават заплата от 621 евро”, заяви Елена Кабакова, председател на КНСБ в клон „Български пощи” – Пловдив.

Недоволството съвпада с деня за раздаване на пенсии. Пред един от клоновете в Пловдив преди 08:00 часа вече имаше опашка от чакащи клиенти.

„Български пощи” - на протест в деня, в който започва изплащането на пенсиите

КНСБ обяви началото на серията от демонстрации. От синдиката настояват за 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в сектори, финансирани на принципа на субсидията. Обявените акции са за служители в „Български пощи“, в градския транспорт в София, Варна и Русе, както и на работещите в АПИ.

Очаква се от КНСБ да представят и Меморандум за социално-икономически развитие на България. По традиция синдикатите изготвят документа преди всеки парламентарен вот. Той съдържа исканията им към кандидатите да управляват страната.

Меморандумът включва визията на КНСБ по няколко пера – икономическа и фискална рамка, справедливо възмездяване на труда, икономическо развитие, социална сигурност и диалог, колективно трудово договаряне и защита на основните права.