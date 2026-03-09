Случаят с временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева може да се превърне в ключов елемент от разследване срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това заяви журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му Георгиева е направила заявка да стане свидетел по евентуално досъдебно производство, което може да бъде образувано по механизма за разследване на главния прокурор чрез т.нар. ад хок прокурор. Сигналът ѝ е изпратен до министъра на правосъдието, който трябва да го препрати към избрания вече ад хок прокурор – съдия Антон Рунов. Ако бъде образувано разследване, Георгиева ще бъде разпитана като свидетел.

Теодора Георгиева: Сезирах правосъдния министър за възможни престъпления на Борислав Сарафов

Борисов подчерта, че голяма част от фактите около случая могат да бъдат проверени. „Повечето от хората, които се споменават, са живи и могат да дадат обяснения“, посочи той.

Журналистът припомни и хронологията на събитията около казуса с Георгиева. Според него първият тревожен момент е бил през февруари миналата година, когато при пожар загива майка ѝ. Георгиева изразява съмнения, че инцидентът може да не е случаен. По същото време се развива и разследването, свързано с разширението на газохранилището „Чирен“, при което е трябвало да бъде привлечен като обвиняем Владимир Малинов. По-късно се появява и запис от офиса на Петьо Петров - Пепи Еврото. След това Георгиева е временно отстранена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и срещу нея започва проверка и дисциплинарно производство. По думите на Борисов е малко вероятно тя да се върне на поста си, тъй като мандатът ѝ изтича през юли, а вече е започнала процедура за избор на нов европейски прокурор от България.

Според него зад целия скандал стои борба за сериозни финансови интереси. „Става въпрос за много пари и схеми, които в България често не се разследват ефективно. Това е проблем, защото се крадат не само средства от българския бюджет, но и европейски такива“, коментира Борисов.

Той отбеляза, че трябва да се изясни и ролята на Петьо Петров, който дълго време е свързван с влияние в съдебната система. Според Борисов не е ясно дали той е действал самостоятелно, или като част от по-голяма структура за влияние върху магистрати и вземане на кадрови решения.

Според журналиста ключова роля за изясняването на случая може да има европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. „Тя трябва да излезе и да каже ясно каква информация има Европейската прокуратура – има ли натиск върху Георгиева, има ли данни за корупция и какви разследвания се водят“, посочи Борисов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева