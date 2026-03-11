Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов се провежда тази вечер пред сградата на МВР в София.

Събитието е организирано от Атанаска Бакалова - майката на убития през 2023 г. Димитър Малинов от пловдивското село Цалапица. Към недоволството се присъедини и Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Освен за отстраняването на Костадинов от поста, исканията на протестиращите са за справедливост и доживотен затвор на убийците на Митко.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA