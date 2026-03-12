Министърът на отбраната на Гърция Николаос Дендиас е на посещение у нас по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Срещата идва на фона на ангажимента, който южната ни съседка пое – да помогне за охраната на въздушното ни пространство. Припомняме, че беше подписаното двустранно споразумение за презгранични операции по оста София-Атина.

Запрянов произнесе встъпително слово: „Като добри съседи ще обсъдим някои въпроси за предизвикателствата и сигурността в региона. Ще направим и преглед на плана за двустранно сътрудничество в областта на отбраната. Трябва да спомена и че във военната мобилност имаме общи проекти с Гърция и Румъния. На първо място констатираме, че сме сериозно загрижени от войната на Русия в Украйна, която дестабилизира ситуацията в Европа. По линия на НАТО и ЕС подпомагаме Киев в борбата ѝ за справянето с предизвикателствата на конфликта. Обединихме се около разбирането, че министрите на отбраната трябва да ускорим проектите в сектора, за да получим финансиране. Специално внимание обърнахме и на механизма SAFE. В областта на иновациите ще разширим нашето сътрудничество, особено в областта на военната модернизация”.

Запрянов коментира и конфликта в Близкия изток: „Атаките на Иран към Кипър са непровокирани, те предизвикват сериозна загриженост. Много съм благодарен на министър Дендиас, че ще помогне за засилването на противовъздушната отбрана чрез система „Пейтриът”.

От своя страна Николаос Дендиас посочи, че за Гърция е радост да си сътрудничи със страната ни в областта на отбраната. По думите му за Атина е дълг да се отзове на помощ на България при възникалните предизвикателства, произлезли от войната в Близкия изток: „Щастлив съм, че една система „Пейтриът“ и двойка F-16 защитава българското въздушно пространство от заплахи“.

Той припомни, че Гърция е подкрепила активно присъединяването на България към Европейски съюз и изрази удовлетворение, че двете държави днес развиват тясно сътрудничество и в сферата на отбраната.

Относно регламента SAFE гръцкият военен министър уточни, че е необходима реформа и създаване на втори подобен механизъм. „Чрез реформата, наречена „Щитът на Ахил“, модернизираме гръцката отбрана, а част от нея е антидронната система „Кентавър“, разгърната в района на Червено море и Кипър“.

Министърът допълни, че са изпратени и гръцки офицери за координация с оперативния център на българските въоръжени сили. Освен текущата криза, с българския му колега са обсъдили и теми като военната мобилност, разширяването на тръбопроводната инфраструктура и създаването на общ военен коридор със съдействието и на Румъния.

В сряда министър Запрянов уточни – двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете държави. В дежурствата вече е включена и батарея от системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. „Няма непосредствена военна заплаха за България”, увери ресорният ни министър.

По-рано министър-председателят Андрей Гюров се срещна с Дендиас. „България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, в рамките на колективната отбрана на Алианса. Конструктивното сътрудничество в областта на отбраната на нашите две страни е ключово за осигуряване на сигурност, стабилност и просперитет в нашия регион”, заяви Гюров.

Премиерът изтъкна, че конструктивното сътрудничество в областта на отбраната, наред с цялостното регионално партньорство, е ключово за осигуряване на сигурността, стабилността и просперитета в нашия регион. Той изрази благодарността си пред Дендиас за приноса му за Многонационалната бойна група на българска територия, част от Предните сухопътни сили на НАТО, която има стратегическа функция за укрепване на възпирането и отбраната на източния фланг. „Това е истински израз на съюзническа солидарност“, посочи министър-председателят.

По време на срещата премиерът Гюров и министър Дендиас обсъдиха потенциала на общи приоритети, които да укрепят стратегическите позиции на двете държави, като същевременно могат да генерират добавена стойност.

Редактор: Дарина Методиева