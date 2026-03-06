Служебният военен министър Атанас Запрянов е провел телефонен разговор с гръцкия си колега Никос Дендиас. Двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток и рисковете за региона от ескалацията на военния конфликт. Двамата министри изразили дълбока загриженост от развитието на действията и подчертали, че е необходимо незабавно да се подкрепят усилията за постигане на мир.

Министрите са говорили и за обявеното от НАТО повишаване на готовността на противовъздушната отбрана на Югоизточния фланг на Алианса. В този контекст Запрянов поискал подкрепа от гръцка страна и получил уверение, че Гърция ще окаже помощ за противоракетната защита на България със средства за отбрана и военен персонал. В зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система „Пейтриът“, която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на нашата страна. Освен това два самолета F-16 ще подсилват отбраната на въздушното ни пространство. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили пък ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване. Самият министър Дендиас също ще има визита в столицата ни по покана на Запрянов.

Редактор: Цветина Петрова