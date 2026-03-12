Конференция по индустриална собственост на високо ниво „Силата на иновациите: защити, бъди конкурентен, бъди успешен “ започна в 14:30 ч. в София. Организатор на събитието е Патентното ведомство на България. На него се отбелязват 133 години от началото на закрилата на индустриалната собственост в България, въведена с първия Закон за търговските и индустриалните марки, влязъл в сила на 22 април 1893 г.

В конференцията участват президентът на Европейското патентно ведомство Антонио Кампиньош и изпълнителният директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост Жоао Неграо. Сред участниците ще бъдат и ръководители на национални патентни ведомства на държавите членки на Европейската патентна организация, в която към момента членуват 39 страни.

Приветствие към участниците във форума отправи председателят на Патентно ведомство на Република България Оля Димитрова. „Днес отбелязваме 133 години от въвеждането на системата за закрила на индустриалната собственост в България. Приемането на закона е огромна крачка към създаването на устойчива и последователна политика в защита на иновациите. Днешната конференция няма да е традиционна дискусия за формално защитаване на обектите на индустрията. Искаме да е диалог в защита на малките предприятия”, отбеляза тя.

Според Димитрова приетият закон за търговските и индустриални марки е ключова стъпка към устойчива и последователна политика в защита на иновациите. Тя подчерта значението на университетите, научните организации и малките предприятия като генератори на нови идеи, прогрес и конкурентоспособност.

След нея встъпително слово имаше и Екатерина Захариева, която е комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации. „Този юбилей ни напомня, че Европа има богата традиция в защита на идеите. Днес твърде малко идеи стигат до финал, само 3 академични патента стигат до пазара. Моментът на Европа е сега, България го доказва. Нека да отгледаме предприемачески умове”, призова тя.

По думите ѝ индустриалната собственост не е просто правна защита, а горивото за нашето бъдещо лидерство в иновациите. Захариева заяви, че отбелязването на 133 години от защитата на индустриалната собственост в България ѝ напомня, че Европа има богата традиция в защитата на идеи. Сега е време да ускорим развитието им – глобално, смело и конкурентно, допълни тя. „Европейската комисия действа решително и целенасочено”, коментира комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации.

За пример тя даде инициативата „От лаборатория до еднорог“, част от стратегията „Избери Европа“, която цели да премахне бариерите между лабораториите и най-успешните стартиращи компании. Тя предвижда модел за лицензиране, споделяне на приходи, модели за дялово участие и спинофи, подкрепени от ясни насоки за държавна помощ.

По думите ѝ Европейският акт за иновации ще намали значително фрагментацията и разходите чрез тестови регулаторни пространства, улеснен достъп до академична и интелектуална собственост и изследователска инфраструктура, както и чрез по-силни връзки между индустрия и академия.

От името на генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветствие ще отправи Хабип Асан - директор на дирекция „Преход и развити страни“ в СОИС.

В дискусионните панели се предвижда участие на създатели и мениджъри на някои от най-успешните високотехнологични български компании, както и на световно признати изобретатели, представители на науката и образованието, посочват от Патентното ведомство.

Конференцията ще приключи с церемония по вписване в Златната книга на Патентното ведомство на Република България. Началото на тази традиция е поставено по време на официалното честване на 1300 години от създаването на българската държава, като всяка година в книгата се добавят имената на изявени изобретатели и откриватели.

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова също присъства на форума. „Като министър съм убедена, че иновациите са двигателят на модерната индустрия и ключът към икономическия растеж”, подчерта тя.

Щонова отбеляза значението на партньорството между държавата, индустрията и научните среди. „Иновациите превръщат идеите в технологии, технологиите - в предприятия, а предприятията - в работна ръка. Именно затова те са залегнали в центъра на националната индустриална стратегия“, добави тя.

Служебният министър акцентира, че ефективната защита на индустриалната собственост е ключова за превръщането на научните усилия и предприемаческите инициативи в реална икономическа стойност. Тя благодари на експертите на българското Патентно ведомство за усилията им да поддържат институцията на международно ниво и пожела успех на участниците в създаването на нови партньорства и реализирането на идеи.

Зам.-министърът на културата Виктор Стоянов пък посочи, че „културата е винаги оставена на последно място, но връзката между нея и индустриалната собственост е неразривна”. Според него иновациите започват не в лабораторията, а в човешкото въображение.

В рамките на събитието бяха връчени статуетки за принос в областта на индустриалните иновации. Заместник-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов награди проф. дтн инж. Николай Николов, който притежава над 20 патента и полезни модела в области като роботиката. Неговата работа съчетава фундаментални научни изследвания и приложни технологии с принос към развитието на модерната индустриална и медицинска техника. Модератор е водещият на „Събуди се” Марина Цекова.