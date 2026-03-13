Майката на Николай Златков твърди, че според документите, които е получила, в черепа на сина ѝ са открити два проектила. Ралица Асенова подчерта, че в експертизите е посочено, че по тялото на Николай има следи от увреждания след настъпването на смъртта му.

Ето и цялата позиция, която почернената майка изпрати до медиите:

След проведената тази седмица пресконференция на прокуратурата, която не даде отговори на най-важните въпроси по случая със смъртта на шестимата мъже край Петрохан и Врачанския Балкан, съм длъжна публично да заявя следното.

Ограничен и формален достъп до материалите

Всички близки на загиналите – включително тези на детето и Калушев – подадоха искания за предоставяне на документи от разследването.

Предоставените ми материали са в изключително ограничен обем: Протокол за оглед на местопроизшествие от 8.2.26 г. и фотоалбум с черно-бели снимки, фотоалбум от оглед, извършен на 9.2.26 г., но не и самият протокол, съдебно-медицинска експертиза (СМЕ) без дата, изготвена от съдебен лекар във Враца.

Предоставените материали са в изключително лошо качество – черно-бели копия на снимки, отпечатани на обикновен принтер, които практически не позволяват адекватен анализ на съдържащата се в тях информация.

Съществено разминаване в датите

От самите предоставени документи става ясно, че има сериозно разминаване в датите, което поставя под съмнение точността на документацията и направените от вещото лице, изготвило СМЕ на трупа на Николай Златков /а вероятно и на останалите два трупа от Околчица/, изводи. Така, вещото лице заключава, че смъртта е настъпила 2-3 денонощия преди извършване на аутопсията като при този извод вещото лице изрично е съобразило ниската температура на атмосферата. Единственото, което не може да стане ясно е кога е извършена аутопсията при положение, че в протокола липсва такова отбелязване, но за сметка на това е отбелязано, че по данни на разследващия полицай, назначил експертизата, изследваното от вещото лице тяло е намерено на 9.2.2026 г. Самият съдебен лекар е участвал при първоначалния оглед, който обаче е на 8, а не на 9-ти февруари.

Тази информация не беше съобщена на пресконференцията, въпреки че е от ключово значение за времевата линия на събитията.

Подобно противоречие – откриване на телата след извършване на оглед – е очевидно невъзможно и представлява съществен проблем за цялата хронология на разследването и най-вече – за определяне на времето на смъртта, разширявайки го с цяло денонощие.

Липса на ключови експертизи

На мен, като пострадало лице, въпреки отправеното искане към компетентните органи, не са ми предоставени ключови материали:

►балистична експертиза,

►трасологична експертиза,

►ясни заключения относно използваното оръжие.

В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила. В експертизата няма данни дали и как са били иззети тези „находки“, нямаме предоставено копие от извършен оглед на тялото, изготвен по съответния процесуален ред, който е единственият, по който тези доказателства е могло да бъдат иззети, респ. – изследвани и впоследствие - ползвани. За това и към момента се дължат отговори дали в тялото на Златков са били открити проектили от две различни оръжия или се касае за различни части от един същ боеприпас и, ако е последното – поради какви причини вещото лице си е позволило да запише, че се касае за два проектила. Ако тези „находки“ не са били иззети по съответния процесуален ред, следва да бъдат направени съответните изводи

Данни за посмъртни увреждания

В същата експертиза се описват охлузвания по подбедриците, които са определени като постмортални, тоест настъпили след смъртта.

Това означава, че след настъпването на смъртта е имало физическо въздействие върху тялото – местене, влачене или друга манипулация. Кой, кога и по какви причини ги е причинил – търсим отговори, тъй като този факт поставя сериозни въпроси като този дали местопроизшествието е заварено в първоначалния си вид.

Непълна информация за времето на смъртта

От съдебно-медицинската експертиза става ясно, че смъртта на Николай Златков е настъпила приблизително 2–3 денонощия преди откриването на тялото, което означава около 5 или 6 февруари.

Въпроси без отговор

Пресконференцията на прокуратурата остави без отговор редица важни въпроси:

►защо не беше съобщено кога е настъпила смъртта;

►защо не беше съобщено, че в главата на Николай има два метални проектила;

►защо не беше съобщено за постморталните охлузвания по подбедриците;

Как се обяснява наличието на кръв извън кемпера, както и прострелването на тавана на кемпера при положение, че на пресконференцията представителят на ГДНП описа механизъм на получаване на прострелването на Калушев, който поставя под съмнение възможността куршумът да излезе през тавана на кемпера.

Защо прокуратурата не съобщи официално, че в тялото на Златков няма следи от семенна течност и не опроверга собствените си твърдения от по-рано?

Защо близките на жертвите не получават пълен достъп до материалите, за да могат да упражнят правото си да искат събиране на доказателства, а в същото време информация се предоставя на други лица и институции по неясни причини?

Органите на досъдебното производство се държат с пострадалите лица като с обвиняеми, криейки информация от тях и създавайки им сериозни или непреодолими пречки да ги упражнят.

Защо до настоящия момент разследването не е възложено на Национална следствена служба така, както бяха възложени разследванията по случаите с АТВ-то на Слънчев бряг, Делото „Семерджиев“, Делото „Сияна“ и много други дела с едно местопроизшествие и едноактно престъпление?

Защо едва месец и половина, при това след моя жалба до Апелативна прокуратура, двете досъдебно производства бяха обединени? Изявлението на т. нар. „ брифинг “ по този въпрос звучеше лаически. Само за сведение – от първия ден се знае, че двете дела са неразривно свързани и от първия ден се знае, че голяма част от действията по едното дело ще се повторят по другото. Месец и половина по-късно прокуратурата да прецени този очевиден от първия ден факт е несериозно и обижда интелекта на обикновения човек. Месец и половина след образуване на делото да се прецени, че трябва да бъдат обединени за удобство звучи смехотворно – само за сведение – 99% от разпитите на всички установени свидетели са вече извършени – по двете дела самостоятелно, като по същия начин стои въпросът и с назначаването на експертизите. Т.е. – мотивите, изложени от прокуратурата в момента, са несериозни. Този факт е изключително важен, защото дава и друго обяснение на посоченото бездействие, което пък е в синхрон с всичко, изложено дотук.

Само за пълнота – точно месец след първите искания и ден след изтичане на срока за отговор на жалба, депозирана до Апелативна прокуратура София, аз все още нямам отговор на всички въпроси и по всички искания. Какво по-голямо доказателство за институционално бездействие?

Необходимост от повторни експертизи

Съдебно-медицинската експертиза е изготвена само от един лекар, при положение, че става дума за безпрецедентен случай с шест жертви. Макар и разполагайки само със заключението на експертизата на Николай Златков, смея да твърдя, че същата е крайно семпла и не дава отговор на сериозни въпроси.

Настоявам за повторни експертизи, извършени от независим екип от поне трима съдебни лекари в специализирано медицинско заведение, за да бъде изяснена обективната истина.

И отново настоявам чрез медиите да бъде направено произнасяне по всички мои искания, отправени по реда на НПК на 13.02., 26.02., 7.03, 8.03., 10.03.2026 г. по съответния процесуален ред.

Призив за прозрачност

Този случай не може да бъде приключен с недоизяснени факти, непълни експертизи и ограничен достъп до материалите.

Близките на загиналите имат право на пълна прозрачност, а обществото има право да знае какво всъщност се е случило.

Ние няма да позволим истината да бъде погребана заедно с телата на нашите близки.

Ралица Асенова, майка на Николай Златков

