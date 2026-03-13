Присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп няма логика и противоречи на общата позиция на Европейския съюз. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в „Интервюто на NOVA”.

Коментарът му идва на фона на решението на правителството да сезира Конституционния съд заради решение на парламента, свързано с ратификацията на устава за участие на България в инициативата. Това съобщиха служебният премиер Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски, като посочиха, че има сериозни резерви относно разширения вариант на този борд.

По думите на Кючуков документът, който е бил подписан, значително се различава от резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която първоначално е предвиждала създаването на подобен орган. „В самия устав, който беше представен и подписан, вариантът беше разширен, докато резолюцията на Съвета за сигурност предполага създаването на подобен орган само за Газа. В това, което Тръмп създаде, се говори за решаване на конфликти в целия свят”, обясни той.

Кючуков подчерта, че има съществени разлики между замисъла на ООН и създадената структура. Според него в документа на ООН има и краен срок за действие, докато в устава на новия борд се предвижда предаване на ръководството по наследство. „Резолюцията предвижда създаване на орган, който да администрира Газа. Тръмп създаде организация, което е коренно различно. Това е по-скоро корпоративен устав, отколкото статут на международна организация”, каза той.

По думите му единствено Конституционният съд може да се произнесе дали подобно решение съответства на българското законодателство. Той добави, че в международен план Европейският съюз и много държави са изразили сериозни резерви относно съответствието на този орган с устава на ООН. „Целите, които са заложени в него, противоречат на целите на самото ООН. Тук България е по-скоро изключение от другите страни”, посочи Кючуков.

Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Той коментира и решението на Народното събрание да задължи служебния кабинет да внесе проектозакон за ратификация на присъединяването на България към устава на съвета за мир. Според него ситуацията показва политическо напрежение. „Съдейки по всичко, това е израз на вътрешнополитически проблеми. Когато говорим за този орган в международен план - той е борд за лична употреба. Опасявам, че и във вътрешен план се получава нещо подобно”, заяви Кючуков.

Бившият зам.-министър коментира и решението на президента Доналд Тръмп частично да облекчи санкциите срещу Русия, като позволи до 11 април закупуването на руски петрол. Според него причината е свързана с глобалното отражение на събитията в Близкия изток и високите цени на енергията. „Глобалното отражение на случващото се в Близкия изток принуди Тръмп частично да отмени санкциите спрямо Русия, свързани със суровия петрол на международния пазар”, каза той.

По думите му развитието на войната зависи от два основни фактора. „Първият е колко дълго Иран ще запази възможността да нанася щети. Вторият е дали и кога Тръмп ще обяви, че целите на операцията са изпълнени”, обясни Кючуков.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова