Заупокойни богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит отслужи патриарх Даниил в катедралата „Св. Неделя” в София. На 13 март тази година станаха две години от кончината на българския патриарх и софийски митрополит Неофит. През тази година се отбелязват и 55 години от кончината на патриарх Кирил.

