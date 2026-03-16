21-годишен шофьор остана без книжка, след като беше засечен да шофира на няколко пъти в рамките на час с близо 200 км/ч в Сливенско. Това съобщават от пресцентъра на полицията в областния град.

На 8 март в 20:55 ч. лек автомобил е заснет да се движи в посока град Казанлък със скорост 200 км/ч при ограничение от 90 км/ч. Само час по-късно на същото място, но в посока Сливен скоростта на същата кола преминала със 189 км/ч.

Полицията е установила водача - 21-годишен мъж от село Чинтулово. За нарушението са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева, шофьорската книжка му е отнета, а автомобилът е спрян от движение.

Шофьорът има три години стаж зад волана като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, а платените към момента са 12, посочват от полицията.

