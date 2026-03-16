Районната прокуратура в Ямбол наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на мъж, обвинен, че е изготвил фалшива диплома за завършено средно образование, удостоверение за психологическа годност и свидетелство за правоспособност за подемна строителна техника.

Той е арестуван и за притежание на наркотици. Мъжът е от Ямбол.

Разбиха група за фалшиви документи у нас

По време на разследването са иззети заготовки, материали, техника и вещи, използвани за незаконната дейност - печати, бланки, холограмни стикери, специална хартия, лаптопи и принтер. Открити са и данни за лица, поръчвали и получили фалшивите документи. За изготвянето им поръчителите да плащали между 50 и 300 евро.

При претърсването е намерен и буркан със суха тревна маса - марихуана.

Решнеието на съда подлежи на обжалване.