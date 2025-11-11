Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Окръжната прокуратура - Велико Търново неутрализираха организирана престъпна група за изготвяне и разпространение на фалшиви документи. В рамките на специализирана полицейска операция са извършени действия по разследването на седем адреса на териториите на областите Велико Търново, Търговище и София-град. Към момента са задържани две лица.

Информацията беше съобщена на съвместен брифинг на ОДМВР - Велико Търново и прокуратурата. Престъпното сдружение е действало с користна цел, като е изготвяло и разпространявало неистински официални документи, които са имали вид на издадени от български институции. Сред тях е имало и фалшиви лични документи.

На този етап от разследването властите отказаха да влязат в повече подробности за видовете документи, за да не се попречи на хода на досъдебното производство. Уточнено беше, че задържаните лица не са държавни служители, а осъществяват легална търговска дейност.

На същия брифинг беше представена информация и за друга успешна акция, насочена срещу разпространението на наркотици в и около училищата. В рамките на операцията е задържан 16-годишен ученик от Горна Оряховица.

„Този случай е изключителен“, заяви окръжният прокурор Христо Христов, като подчерта, че ще настоява за постоянно задържане под стража на непълнолетния дилър. По думите му младежът е извършвал престъпната си дейност като непълнолетен, докато е изтърпявал наказание за същото деяние.

